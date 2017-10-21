Минаков: судьи украли у Шлеменко победу

Российский боец смешанного стиля Виталий Минаков считает, что судьи украли у Александра Шлеменко победу над Гегардом Мусаси.



«Саша провёл отличный поединок, у него просто отобрали и украли победу. Первый раунд он проиграл, но во втором четыре минуты доминировал, просто избивал Мусаси, а третий раунд однозначно выиграл. Здесь невозможно было отдавать победу Мусаси, тут не было даже ничьей, потому что четыре минуты второго раунда Шлеменко доминировал, у него было много чётких попаданий. На пятой минуте голландец перевёл бой в партер, но это вообще ничто по сравнению с тем, что сделал Шлеменко.



Третий раунд полностью за Шлеменко. Он должен был победить единогласным решением. Нужно подавать апелляцию, потому что даже сам Мусаси был очень удивлен, что ему победу дали. Я понимаю, если бы был равный бой, можно было бы подыграть, но когда два раунда проходят в одну кассу, это значит, что судьи нагло забрали победу», — цитирует Мнакова ТАСС.