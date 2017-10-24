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Василевский: судейское решение в бою Шлеменко и Мусаси — правильное

24 октября 2017, вторник. 00:39 Бокс/ММА

Боец ММА Вячеслав Василевский поделился мнением относительно боя между Александром Шлеменко и Гегарда Мусаси, который завершился победой Мусаси решением судей.

«Мусаси — хороший парень, и он ведёт себя достойно. Даже после боя с Шлеменко он не бил себя в грудь и не называл себя победителем и лучшим. Этот боец всегда ведёт себя скромно, и говорить про него гадости неправильно. Важно сохранять своё лицо в любой ситуации. Шлеменко выглядел неплохо, но не делал ничего нового. Да, он хотел победить, действовал агрессивно, однако это мы уже видели раньше.

Мусаси не продемонстрировал того, о чём я говорил. Возможно, ему помешал глаз или он не успел подстроиться. В стойке Герард выглядел не очень хорошо. Но что касается судейского решения, моё мнение — оно правильное. Два раунда за счёт контроля и перевода он забрал. Третий раунд он проиграл, и было видно, что ему тяжело.

В третьем раунде Мусаси решил отбегаться, зная, что два выиграл. Это был ещё тактический ход. Первый он выиграл с большим отрывом, а во втором, мне кажется, у него также был перевес. Не думаю, что правильно давать 10-8 в пользу Шлеменко в третьем раунде. Мусаси падал, но не от удара, а от усталости и от нежелания пропускать в стойке», — приводит слова Василевского 8News.

Источник: 8news Сообщить об ошибке
Теги
Bellator Александр Шлеменко Вячеслав Василевский Гегард Мусаси
Новости. Бокс/ММА
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