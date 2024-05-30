Макгрегор — о Махачеве перед боем с Порье: он заражён стафилококком, вся команда заражена

Известный ирландский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион UFC в полулёгкой и лёгкой весовой категории Конор Макгрегор заявил, что россиянин Ислам Махачев перед поединком с американцем Дастином Порье заразился стафилококковой инфекцией.

«Снова стафилококк. Он просто живёт со стафилококком. Его команда заражена, не сомневайтесь. Грязнули. Эта инфекция довольно распространена и может быстро передаваться, если неинфицированная кожа соприкасается с инфицированной», — написал Макгрегор в социальных сетях, а после удалил сообщение.

Махачев и Порье проведут бой в ночь с 1 на 2 июня мск в Ньюарке (США). Спортсмены встретятся на турнире UFC 302. Их поединок будет главным событием спортивного мероприятия.

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