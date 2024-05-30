Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Макгрегор — о Махачеве перед боем с Порье: он заражён стафилококком, вся команда заражена

Макгрегор — о Махачеве перед боем с Порье: он заражён стафилококком, вся команда заражена
Аудио-версия:
Комментарии

Известный ирландский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион UFC в полулёгкой и лёгкой весовой категории Конор Макгрегор заявил, что россиянин Ислам Махачев перед поединком с американцем Дастином Порье заразился стафилококковой инфекцией.

«Снова стафилококк. Он просто живёт со стафилококком. Его команда заражена, не сомневайтесь. Грязнули. Эта инфекция довольно распространена и может быстро передаваться, если неинфицированная кожа соприкасается с инфицированной», — написал Макгрегор в социальных сетях, а после удалил сообщение.

Махачев и Порье проведут бой в ночь с 1 на 2 июня мск в Ньюарке (США). Спортсмены встретятся на турнире UFC 302. Их поединок будет главным событием спортивного мероприятия.

Махачев — не только про борьбу. Все нокауты от россиянина:

Материалы по теме
Пресс-конференция UFC 302: главные звёзды турнира отожгут. Махачев напугает Порье. LIVE
Live
Пресс-конференция UFC 302: главные звёзды турнира отожгут. Махачев напугает Порье. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android