Арум хочет организовать бой Мураты с Головкиной

Боб Арум, промоутер чемпиона мира по версии WBA Regular в среднем весе Риоты Мураты, дал понять, что не против организовать своему подопечному встречу с Геннадием Головкиным.

«Очевидно, многое будет зависеть от обстоятельств. Если Канело не захочет боя с Головкиным, то деньги, которые мы можем получить за бой Головкина с Муратой в Токио могут очень большими. Также этот бой может пройти, если Головкин выиграет у Канело.

В общем, эта встреча может состояться. Мурата будет драться с топовыми соперниками, но, конечно, он хочет боя с Геннадием", — приводит слова Арума BoxingScene.