Василевский: Мусаси мог победить и в пятираундовом бою

Боец ММА Вячеслав Василевский поделился впечатлениями от недавнего боя на турнире Bellator между Александром Шлеменко и Гегардом Мусаси. По его словам, важным фактором невыразительного выступления последнего стала травма глаза, полученная в первом раунде.

«Привык уже, что в последнее время все спрашивают меня о бое Мусаси – Шлеменко. В силу определённых обстоятельств я оказался втянут в это событие. Это логично, учитывая историю взаимоотношений с обоими бойцами.



Что касается поединка, у Мусаси полностью заплыл глаз, он ничего не мог им видеть. Конечно, это повлияло. Тут даже и бойцом или боксёром не надо быть, чтобы это понять. Закройте себе глаз и попробуйте так, например, за руль сесть. Наверняка поймёте, насколько это мешает. Могли быть и другие проблемы, о которых мы не знаем. Может, Мусаси себя в целом неважно чувствовал. Но глаз точно сыграл важную роль. Травма случилась в самом начале боя.



Если они не согласны с вердиктом судей, то конечно есть смысл подать апелляцию. Я сам подавал после первого боя с Александром. Правда, её не одобрили. Вообще, не припомню случаев, чтобы решения судей меняли. По крайней мере, в крупных боях.



Кто бы выиграл в пятираундовом бою? Чтобы точно ответить на этот вопрос, нужно понимать, в каком состоянии на самом деле был Мусаси. В конце третьего раунда Гегард тянул время, валился на землю и использовал много тактических хитростей. Если это была стратегия, он мог бы и пятираундовый бой довести до победы. Но если действительно было плохо, то шансов больше было бы у Шлеменко», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.