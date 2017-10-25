А. Емельяненко 16 декабря в Грозном проведёт бой против американца Цвикера

Российский боец ММА Александр Емельяненко следующий поединок проведёт 16 декабря против американца Вирджила Цвикера, сообщает пресс-служба бойцовского клуба «Ахмат». Поединок состоится в Грозном в рамках турнира «Всемирный бойцовский чемпионат „Ахмат“ 44» (WFCA 44).



В рамках события WFCA 44 пройдёт 14 поединков. В их числе два титульных боя в легчайшей и наилегчайшей весовых категориях.



Вакантный пояс в категории до 56,7 кг разыграют 1-й и 2-й номера организации, боец клуба «Ахмат» Юнус Евлоев и одноклубник Жозе Алдо — Бруно Азеведо из Бразилии.



Также вакантный титул в весе до 61,2 кг оспорят представитель клуба «Ахмат» Абдул-Рахман Дудаев и победитель шоу The Ultimate Fighter в лёгком весе, американец Джонатан Брукинс. Он заменит выбывшего из-за травмы Михаила Малютина.

