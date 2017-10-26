Шлеменко: планирую вернуться в клетку в начале 2018 года

Российский боец Bellator Александр Шлеменко сообщил, что планирует провести следующий поединок в начале 2018 года.



«Теперь надо думать о возвращении. Планирую вместе со своим учеником Андреем Корешковым вернуться в клетку в начале года, если всё сложится удачно. У него сейчас тоже небольшое повреждение – немного травмировался, когда помогал мне готовиться. Но скоро он сможет вернуться к полноценным тренировкам.



В Bellator отличный полусредний дивизион. Недавно там появился Рори Макдональд. Но мне бы хотелось увидеть третий бой Корешкова с Лимой. Андрей совершил грубую ошибку в прошлом бою с Дагласом, и теперь у них счёт 1-1. Надо бы точку поставить», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.

«У американцев для такого решения судей есть специальное слово — «bullshit» Александр Шлеменко ещё раз вспомнил последний бой, рассказал об отношении к Мусаси, американским судьям и ближайших планах.