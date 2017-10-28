Котто: не думаю, что у Али есть шансы

2 декабря чемпион мира по версии WBO во втором полусреднем весе Мигель Котто проведёт свой прощальный бой, в котором встретится с Садамом Али. За месяц с небольшим до поединка пуэрториканец в очередной раз подтвердил, что завершит карьеру, а также выразил уверенность в своей победе.

«Бокс мне дал возможность обеспечить свою семью. Но всему приходит конец, пришло и моё время прощаться с боксом. Не думаю, что у Али в бою со мной будет какой-то шанс. Я приложу максимум усилий, чтобы победить его», — приводит слова Котто BoxingScene.