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Беленький — о Поветкине, Хаммере, Джошуа и Паркере

29 октября 2017, воскресенье. 20:18 Бокс/ММА

Спортивный обозреватель Александр Беленький рассказал о предстоящем поединке Александра Поветкина, соперником которого должен стать румынский боксёр Кристиан Хаммер.

«Сейчас вы, возможно, знаете больше меня. На данный момент идёт оживленная торговля между командами Александра Поветкина и Кристиана Хаммера, второго номера по версии WBO. Не нужно думать, что кто-то плохой или кто-то хороший, что кто-то жадина. Бокс — серьёзный бизнес, и каждая сторона выбивает для своего бойца наилучшие условия.

Если соперника Поветкина вы уже знаете и это не Кристиан Хаммер, то значит, это будет просто проходной поединок. Не менее важный, поскольку боксёр не должен простаивать даром, боксёры портятся, не выходя на ринг долгое время. Бой с Хаммером — нечто совершенно иное.

При выборе между Хаммером и Александром Устиновым я бы выбирал Устинова. Во-первых, он свой человек, с ним проще договориться. Во-вторых, он второй номер рейтинга WBA, и в случае победы Поветкин становился бы претендентом на титульный бой с Энтони Джошуа.

Джошуа не подарок, но это самый почётный и самый денежный бой. Джошуа не стал бы уклоняться от боя с Поветкиным. С промоутером Устинова, как я понял, договориться не удалось.

Сейчас идут переговоры с Хаммером. Победив его, Поветкин становится претендентом на титул WBO, а титулом владеет случайный человек — Джозеф Паркер. Он по зубам Поветкину.

На бумаге всё гладко, Поветкин в случае победы над Хаммером становится официальным претендентом. Но, во-первых, Паркер недавно провёл защиту своего титула, а следующая — в конце сентября 2018 года. В положении Поветкина ждать год — непозволительная роскошь.

Плюс Паркер может провести объединительный бой с Энтони Джошуа, а все эти трёхбуквенные боксёрские матерные организации сразу же согласятся, потому что это принципиально иной поединок в денежном плане. Они не то что Поветкина, они мать родную продадут за такие деньги. В таком случае Поветкин опять подвиснет.

Уверен, команда Поветкина знает о подводных камнях. Бокс — рискованный бизнес, есть риски, которых не избежать», — рассказал на канале Russian Fight Club Беленький.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Александр Поветкин Джозеф Паркер Энтони Джошуа
Новости. Бокс/ММА
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