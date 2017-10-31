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Башир Гагиев проведёт бой с Алекси Мантюкиви на турнире M-1 Challenge 86

31 октября 2017, вторник. 09:37 Бокс/ММА

24 ноября в Назрани состоится международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 86: Битва Нартов. В его рамках пройдет бой между финном Алекси Мантюкиви (10-4) и Баширом Гагиевым (5-2), представляющим республику Ингушетия.

«Финский ударник Алекси Мантюкиви выступает в смешанных единоборствах уже пять лет и за это время одержал 10 побед в 14 боях, а также завоевал чемпионские пояса организаций Carelia Fight и Lappeenranta Fight Night. Его дебют в рейдже M-1 Challenge должен был состояться еще весной этого года, но помешали травмы. Сейчас же боец из Финляндии в полной боевой готовности и собирается устроить отличное шоу для зрителей.

Башир Гагиев в 2014 году на турнире Битва в Горах показал отличный бой против опытного Сергея Андреева, где не оставил своему оппоненту ни единого шанса и нокаутировал его еще в первом раунде. Однако потом Башир на некоторое время оставил выступления по смешанным единоборствам и этот успех не был развит. Сейчас же этот боец вновь возвращается на турниры M-1 Challenge, чтобы продолжить победный путь, начатый три года назад.

Два техничных и жестких ударника сойдутся в этот вечер в рейдже на глазах заполненных трибун Дворца Спорта Магас имени Берда Евлоева. У этих бойцов есть все, для того, чтобы их поединок стал главным претендентом на звание лучшего боя вечера», — отмечается в пресс-релизе организаторов турнира.

Источник: Mixfight.ru Сообщить об ошибке
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M-1 Challenge
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