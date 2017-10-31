Уайт: UFC может начать работать в боксе в 2018 году

Глава UFC Дэна Уайт заявил о том, что его компания изучает идею промоушна и организации боксёрских боёв в 2018 году.



Напомним, что в августе состоялся вызвавший большой ажиотаж бой между экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером-младшим и бойцом UFC Конором Макгрегором.



«Очевидно, что мы изучаем это, и меня это интересует. Я не говорю, что собираюсь начать работать в боксе, но мне интересно погрузиться в предмет и, возможно, подписать нескольких бойцов, чтобы посмотреть, что мы можем сделать. Я заинтересован в том, чтобы делать некоторые вещи в боксе в следующем году» — цитирует Уайта BoxingScene.