Коркоран: моя задача — подавить Хорна своей мощью

Австралийский боксёр Гэри Коркоран заявил о своей готовности одолеть соотечественника Джеффа Хорна, владеющего титулом WBO во втором полусреднем весе, любым способом. Встреча этих спортсменов запланирована на 13 декабря в Брисбене.



«План состоит в том, чтобы подавить Джеффа Хорна своей мощью. Это самый большой шанс в моей карьере. Я ожидаю войны, это то, чего я хочу Это будет хороший бой. Мы оба не собираемся отступать ни на шаг. Это будет похоже на противостояние Артуро Гатти и Микки Уорда. И я готов к этому. Я — рубака, но я умею и боксировать. Я очень силён и просто продолжаю идти вперёд. Я готов выиграть по очкам, нокаутировать его — к любому из вариантов», — цитирует Коркорана Fightnews.