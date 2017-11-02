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175 лет назад 2016
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В кард турнира M-1 Challenge 85 добавлен бой Трушов — Якобюк

Бокс/ММА

В предварительных поединках турнира M-1 Challenge 85 пройдёт бой двух тяжеловесов-нокаутёров – Виктор «Татра» Трушов (2-0) сразится с Максимом Якобюком (1-0).

«Виктор Трушов является мастером спорта в трёх различных видах единоборств – комплексном единоборстве, боевом самбо и рукопашном бое. Также он является победителем Кубка России по рукопашному бою. В профессиональных смешанных единоборствах он провёл два боя и в обоих одержал победу нокаутом в первом же раунде.

Максим Якобюк тренируется под руководством Александра Шлеменко в авторской школе «Шторм». Его спортивная карьера изобилует множеством титулов. Звание мастера спорта он добился сразу в четырёх видах единоборств, победил на Открытом кубке вооружённых сил Российской Федерации по АРБ, выиграл чемпионат России по панкратиону, а также стал вице-чемпионом Европы по панкратиону. На профессиональной арене он провёл один победный поединок.

Два тяжеловеса, обладающих нокаутирующим ударом, – такой бой всегда привлекает повышенное внимание зрителей. Вряд ли он имеет шансы продлиться всё отведённое время, поскольку оба спортсмена заряжены на нокаут своего оппонента», — отмечается в пресс-релизе организаторов турнира.

Билеты на M-1 Challenge 85 можно приобрести на «Чемпионате».

Источник: Mixfight.ru Сообщить об ошибке
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