Бой Стивенсона и Альвареса под угрозой срыва

Чемпион мира по версии WBC в полутяжёлом весе Адонис Стивенсон следующий поединок должен провести 26 или 27 января 2018 года с официальным претендентом на титул — Элейдером Альваресом. Однако этот бой может не состояться из-за финансовых вопросов.

Канал Showtime не заинтересован в таком поединке, в связи с чем Альварес в очередной раз может лишиться шанса. Вместо него на ринг со Стивенсоном может выйти бывший чемпион в двух весовых категориях Баду Джек, сообщает Boxingnewsresults.

Последний не так давно отказался от титула по версии WBA, мотивировав такое решение желанием встретиться со Стивенсоном.