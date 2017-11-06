В Москве избили трёхкратного чемпиона мира по кикбоксингу

В Москве избили трёхкратного чемпиона мира и многократного победителя первенств России по кикбоксингу Александра Липового. Об этом сообщил сам спортсмен в соцсети «Инстаграм».



«Друзья, мне скинули пару ссылок. Со мной все нормально. Спасибо всем, кто переживает и пишет. Чуть позже я подробнее расскажу, что случилось», — сообщил Липовой в сториз в своём «Инстаграме».



Липовой побеждал на чемпионатах мира по кикбоксингу в 2011, 2012 и 2013 годах. В 2006 году он вошёл в Книгу рекордов Гиннесса, нанеся за 48 минут по две тысячи ударов руками и ногами по лапам.