Т. Фьюри: какие-то мужики ходят с моими поясами

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весеТайсон Фьюри подчеркнул, что намеревается вернуть себе титул и он предельно мотивирован на это. По словам Фьюри, если он не будет готов на сто процентов, то его соперники могут доставить ему проблемы.



«Сейчас какие-то мужики ходят с моими поясами, похоже, нашли их в мусорном баке. Я единственный, кто победил чемпиона. Да, есть много супертяжеловесов, которые могут доставить мне проблемы, если я не буду готов на все сто. Мне нужно быть в форме, чтобы вернуть себе трон. Для этого нужна мотивация, но её у меня навалом», -приводит слова Фьюри IFL TV.