Тайсон: русские не жёсткие, а чувствительные

Американский боксёр Майк Тайсон подчеркнул, что в общении с русскими нужно быть очень осторожными. Тайсон в конце ноября примет участие в форуме Synergy Global в Москве. В преддверии форума делегация организаторов пообщалась с Тайсоном в Лас-Вегасе. Тайсон подчеркнул, что ему очень понравилось в Москве и он намерен в ближайшем будущем открыть в российской столице боксёрский зал.



«Все уверены, что русские очень жёсткие. Это неправда. Знаю точно, они очень чувствительные, и надо быть очень осторожными, чтобы не задеть их чувства, иначе они выйдут из себя», — приводит слова Тайсона РИА «Новости».