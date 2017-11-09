Элейдер Альварес зол на WBC из-за ситуации с Адлонисом Стивенсоном

Претендент на титул чемпиона мира WBC в полутяжёлом весе Элейдер Альварес сомневается, что его встреча с обладателем пояса WBC Адонисом Стивенсоном когда-либо состоится. Альварес разъярён тем фактом, что WBC намерен санкционировать бой Стивенсона с экс-чемпионом Баду Джеком, несмотря на то что он ждёт своей очереди уже два года.



«Я не думаю, что буду драться со Стивенсоном. Не думаю, что этот бой вообще состоится. Больше всего меня беспокоит отсутствие уважения ко мне со стороны WBC. Стивенсон хочет сразиться с Джеком, и похоже, что WBC тоже хочет этого боя. Когда я поговорил об этом с моим отцом, он сказал мне, что меня не уважают», — цитирует Альвареса BoxingScene.



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