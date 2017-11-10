Сен-Пьер: по контракту я должен сразиться с Уиттакером

Чемпион UFC в среднем весе Жорж Сен-Пьер рассказал о ближайших карьерных планах, отметив, что по условиям контракта с промоушном он должен встретиться с временным чемпионом в своём весе Робертом Уиттакером.

«Я не могу сказать точно, что произойдёт дальше. Я не знаю, посмотрим. Сейчас я счастлив. Я хотел получить бой, решить стоящую передо мной задачу и после отталкиваться от этого. Я это сделал и, думаю, что это хорошо для UFC.

Они заработали много денег. Это было хорошо также для меня и для Биспинга. Майкл очень храбрый, он настоящий мужчина. Он многое говорил обо мне, но я уверен, что в этом нет ничего личного. Он делал это для раскрутки боя и я должен сказать ему спасибо, потому что мы побили рекорд PPV.

По контракту я должен сразиться с Уиттакером. Я подожду несколько недель и приму решение. Я не хочу замораживать дивизион и держаться за пояс. В среднем весе не так уж и плохо. Многие думали, что я не буду драться с Биспингом. Но я сделал это и победил. Возможно, я выгляжу мельче, но я быстрый. У меня есть преимущества по другим показателям, Но рост и вес не на моей стороне", — приводит слова канадца MMA Fighting.