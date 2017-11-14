Бивол: вскоре российские боксёры могут начать встречаться в объединительных боях

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBA россиянин Дмитрий Бивол поздравил своего соотечественника Артура Бетербиева с завоеванием титула IBF в недавнем бою с Энрико Кёллингом, а также высказал предположение, что в скором времени россияне могут начать проводить объединительные бои.



«Поздравляю Артура Бетербиева с заслуженной победой и завоеванием титула. Вместе мы были в сборной, и теперь я искренне рад, что Россия получила ещё одного чемпиона мира.



Российская школа бокса заслуживает того, чтобы её воспитанники завоевывали всё больше мировых титулов в профессиональном боксе, а с ними и авторитет среди болельщиков всего мира.



В скором времени в полутяжёлом весе может сложиться ситуация, когда в объединительных боях будут встречаться российские боксёры, а это и интересные противостояния, и зрелищные бои, и престиж российского бокса. Наши болельщики это заслуживают», — написал Бивол в своём «инстаграме».