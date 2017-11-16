Берхамов: я до последнего не хотел драться с Туменовым

Чемпион ACB в полусреднем весе Мухамед Берхамов признался, что не хотел боя с Альбертом Туменовым, однако руководство промоушена решило иначе. Встреча этих бойцов запланирована на 17 февраля 2018 года на турнире ACB 80.



«До последнего не хотел драться с Альбертом. И сейчас не хочу. Но наши дороги пересеклись – так решило руководство. Мнение моё о нём не изменилось: всё так же уважаю Туменова. Альберт мне не враг. Мы из одной республики, оба – мусульмане. Так будет при любом исходе боя. Ещё давно говорил: если придётся драться с Туменовым, после боя позову его попить чая. Предложение в силе», — передаёт слова Берхамова корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.

«Готов отказаться от боя, лишь бы наши народы не ссорились» Мухамед Берхамов – Альберт Туменов: первые мысли о предстоящем бое чемпиона ACB и претендента – в их совместном интервью.