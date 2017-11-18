Соннен: мы увидим второй бой Мейвезера и Макгрегора

Известный боец смешанных единоборств Чел Соннен считает, что Конор Макгрегор вернётся на боксёрский ринг, но не ради боя с Оскаром де ла Хойей, а ради реванша с Флойдом Мейвезером-младшим.



«Вдруг откуди не возьмись появлется Оскар де ла Хойя и говорит, что тренируется, чтобы драться с Макгрегором. Это странно, этого никто не ждал. Не думаю, что мы увидим Конора на боксёрском ринге до тех пор, пока Мейвезер не потратит свои деньги. Это произойдёт. Да, займёт пару лет, но мы увидим второй бой Мейвезера и Макгрегора», — подчеркнул Соннен в своём блоге.