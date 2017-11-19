Тете одержал самую быструю победу в титульном бою за всю историю бокса

В Белфасте (Северная Ирландия) проходит вечер бокса, в рамках которого запланировано два титульных боя. В первом из них сошлись действующий чемпион мира по версии WBO в легчайшем весе (до 53,5 кг) южноафриканец Золани Тете и его соотечественник Сибонисо Гонья.

Эта встреча не продлилась и минуты, первая же атака Тете принесла ему успех. После неё Гонья упал на канвас и ещё долго не мог оправиться от потрясения. Случилось это на 11-й секунде поединка. Таким образом титульный бой между Тете и Гоньей вошёл в историю профессионального бокса, как самый скоротечный поединок за титул чемпиона мира.