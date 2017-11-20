До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные

Сидельников: всё сделал так, как надо, но удар у Павловича тяжёлый

Бокс/ММА

Российский боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников дал свой комментарий после поражения в титульном поединке Fight Nights Global от действующего чемпиона Сергея Павловича.

«Я всё делал так, как надо. Но всё-таки удар у Сергея тяжёлый, по себе понял. Так попал, так получилось. Сергея я поздравляю, дальнейших побед ему. Огромное уважение к нему как к человеку и как к бойцу.

Завтра у моей жены день рождения. Хотелось преподнести подарок, но не получилось. Ничего, всё впереди»», — отметил Сидельников после поединка.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Fight Nights
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент