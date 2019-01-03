Х. Байсангуров оспорит титул по версии WBA Regular в бою с Брантом

Чемпион мира по версии WBA Regular в среднем весе Роб Брант (24-1, 16 КО) проведёт первую защиту титула 15 февраля 2019 года. Его соперником станет 21-летний Хассан Байсангуров (17-0, 7 КО), сообщает Boxingnews24. Поединок Брант — Байсангуров возглавит вечер профессионального бокса на турнире в Хинкли (штат Миннесота, США).

Роб Брант завоевал титул чемпиона мира 20 октября минувшего года, когда победил Рёту Мурату, отобрав у того пояс по версии WBA Regular. Что касается Байсангурова, то Хассан провёл предыдущий поединок в октябре 2018 года, когда единогласным решением судей победил Пола Веленсуэлу. Для Байсангурова этот поединок станет первым на территории США. В большинстве случаев он выступал на территории Украины.