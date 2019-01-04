Президент IBO считает Джошуа, Усика, Ломаченко и Хёрда лучшими боксёрами 2018-го

Президент IBO Эд Ливайн назвал имена лучших боксёров 2018 года.

«Я назову четырёх лучших боксёров года. Во-первых, это Энтони Джошуа. Британец одержал ряд великолепных побед и изменил динамику в тяжёлом весе. Сейчас это главный чемпион этого дивизиона. Во-вторых, Александр Усик. Это великолепный и классный боксёр с нокаутирующим ударом. В-третьих, Василий Ломаченко. В этом боксере есть всё, он будет чемпионом долгое время. Ну и, в-четвёртых, Джарретт Хёрд, у него огромный потенциал. Назову его бой с Ларой поединком года», — сказал Ливайн «Р-Спорт».

Напомним, что в 2018 году супертяжеловес Джошуа победил Джозефа Паркера и прибавил к поясам WBA Super, IBF, IBO титул WBO. Позднее британец защитил пояса в бою против Александра Поветкина.

Усик в прошлом году выиграл Кубок Мохаммеда Али и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе. Украинец победил в полуфинале Майриса Бриедиса, а в финале Мурата Гассиева. Защитил титулы Александр в поединке с Тони Беллью.

Ломаченко в 2018 году взял верх над Хорхе Линаресом и Хосе Педрасой, завоевав тем сам поочерёдно пояса WBA и WBO в лёгком весе.

Хёрд в прошлом году объединил титулы IBF и WBA в первом среднем весе в победном матче с Эрисланди Ларой. Также он одолел Джейсона Уэлборна.