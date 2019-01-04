Тренер Каллума Смита: Уорд хочет получить за возвращение нереальные деньги

Тренер чемпиона мира по версии WBA Super во втором среднем весе и победителя турнира WBSS Каллума Смита Джо Галлахер признал, что в команде его подопечного хотели бы получить поединок с экс-чемпионом мира в дух весовых категориях Андре Уордом. Вместе с тем специалист рассказал, что американец за возвращение в ринг хочет получить неподъёмную сумму.

«Мы постоянно говорим о поединке Каллума с Уордом, но судя по тому, что слышал я, Андре хочет получить за возвращение нереальную сумму денег. Так что не думаю, что Смит или Усик получит поединок с Уордом. Но как бы то ни было, считаю, что встреча Смит — Уорд будет лучше встречи Уорд — Усик. Не думаю, что бой Андре с Александром соберёт полный стадион в Великобритании, на Украине или в США. А противостояние Смита с Уордом заставит фанатов заполнить „Энфилд Роуд“ в Ливерпуле», — приводит слова Галлахера BoxingScene.