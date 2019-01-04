Веласкес: в бою с Нганну я должен быть очень жёстким

17 февраля 2019 года в Финиксе (штат Аризона, США) на арене Talking Stick Resort Arena состоится турнир UFC on ESPN 1. Главным его событием станет поединок экс-чемпиона организации в тяжёлом весе Кейна Веласкеса и экс-претендента на титул Фрэнсиса Нганну.

Веласкес поделился ожиданиями от поединка, отметив, что в бою с Нганну ему придётся работать на пределе возможностей.

«Я должен провести бой с Нганну. Он очень опасный соперник. Мне необходимо будет показать всю жёсткость, но я готов к этому», — приводит слова бойца MMAJunkie.

В последний раз Кейн Веласкес выходил в октагон 9 июля 2016 года на турнире UFC 200, где нокаутировал Трэвиса Брауна. Нганну в последнем поединке победил Кёртиса Блейдса в главном поединке турнира UFC Fight Night 141. Бой прошёл 24 ноября 2018 года.