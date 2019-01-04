Ян: предстоят переговоры с UFC по поводу нового контракта

Боец UFC Пётр Ян поделился дальнейшими карьерными планами, а также рассказал о ситуации с контрактом и гонораром за предыдущий бой, в котором он победил Дугласа Сильву де Андраде.

«Я готов выступить на следующем турнире UFC в России. В целом всем более-менее понятно, что турнир планируется провести в апреле в Петербурге. Как раз отдохну и подготовлюсь. Но информация по поводу боя поступит от моих менеджеров только через неделю — будет ли это турнир в США или где-то ещё. Я сказал, что готов драться везде. Полагаю, что по поводу нового контракта ещё предстоит провести переговоры.

Изначально соглашение было рассчитано на четыре боя. Получается, остался последний бой, перед которым, если UFC в тебе заинтересована, происходит пролонгация на более выгодных условиях. Цифры о гонораре в размере $ 52 тысяч за бой с Андраде близки к реальности. Надеюсь, новый контракт будет более выгодным», — приводит слова Яна Sport24.