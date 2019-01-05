М. Гарсия: Ломаченко говорит, что готов к бою со мной, но боксирует с другими

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в лёгком весе Майки Гарсия сомневается, что чемпион мира по версиям WBA Super и WBO Василий Ломаченко действительно хочет с ним встретиться.

«Мне кажется, что Василий Ломаченко упоминает моё имя со времён своего поединка с Николасом Уолтерсом, который он провёл в ноябре 2016 года. Он говорит, что готов драться со мной, но продолжает боксировать с другими соперниками. Для последнего боя в году он выбрал в соперники Педрасу, а не меня. Зная мои отношения с Top Rank, неужели вы думаете, что я должен сидеть и ждать этого боя? Я двигаюсь дальше и ищу большие вызовы, которые доступны для меня», — приводит слова Гарсии BoxingScene.

Следующий поединок Майки Гарсия проведёт с чемпионом мира в полусреднем весе Эрролом Спенсом.