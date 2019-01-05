М. Гарсия раскритиковал Кроуфорда за слабый выбор соперников

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в лёгком весе (до 61,2 кг) Майки Гарсия подверг критике бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе и действующего чемпиона по версии WBO в полусреднем весе Теренса Кроуфорда. В частности, Гарсия отметил, что один из лидеров рейтинга P4P проводит бои со слабыми соперниками.

«Хотел бы я боя с Кроуфордом? У меня есть такой интерес, но вопрос в том, есть ли такой интерес у представителя команды Теренса. Он может продолжать драться с Коллазо, Бенавидесом, Молиной и другими, пока я в то же самое время буду преследовать великие цели. У Теренса есть боссы, потому я не знаю, что у него на уме.

Я отдаю должное Кроуфорду, у него великолепный уровень, и он умеет делать на ринге почти всё, но когда мы смотрим на уровень его оппозиции, то видим, что она тянет на тройку, максимум на четвёрку», — приводит слова Гарсии BoxingScene.