Владимир Кличко опроверг слухи о своём возвращении в бокс

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Владимир Кличко не подтвердил информацию о возобновлении спортивной карьеры.

Ранее сообщалось, что Кличко вернётся в бокс и может в апреле провести поединок с британцем Диллианом Уайтом. Как передаёт Sports Illustrated, Владимир назвал эти слухи «фейковой новостью».

Кличко завершил карьеру в августе 2017 года. Его рекорд в профессиональном боксе — 64 победы (53 нокаутом) и 5 поражений. В двух своих последних боях украинец проиграл. В апреле 2017 года — техническим нокаутом Энтони Джошуа, а в ноябре 2015-го — единогласным решением судей Тайсону Фьюри.

Сам Диллиан Уайт заявил, что если Владимир вернётся в бокс и решится провести с ним бой, то он нокаутирует его.