Официально: Бивол подписал контракт с DAZN

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол подписал соглашение со стриминговым сервисом DAZN, которым руководит промоутер Эдди Хирн, сообщает официальная страница промоутерской компании Matchroom Boxing в «Твиттере».

Соответствующий пост можно увидеть на официальной странице компании в социальной сети.

Также официально утверждён и поединок Бивола с Джо Смитом. Мыслями об этом противостоянии поделился сам Дмитрий.

«Я рад, что наконец встречусь с Джо в ринге. Я смотрел его бои с Хопкинсом и Фонфарой и хотел себя проверить в бою с ним. Спасибо компании „Мир Бокса“, DAZN и Matchroom Boxing, надеюсь устроить всем классное шоу», — приводит слова Бивола официальный сайт Matchroom Boxing.