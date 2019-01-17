Акавов оказался немного тяжелее Эндрейда

18 января в Нью-Йорке пройдёт вечер профессионального бокса, главным событием которого станет титульный бой в среднем весе. Чемпион мира по версии WBO Деметриус Эндрейд встретится с Артуром Акавовым, в прошлом уже претендовавшим на чемпионский пояс.

В преддверии противостояния соперники прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам вес Акавова составил 72,5 кг, в то время как Эндрейд потянул на 72,4 кг.

Для американца это будет первая защита титула. Пояс он завоевал 20 октября минувшего года, нокаутировав Вальтера Каутондокву. Акавов предыдущий бой провёл в мае 2018 года, победив Гонсало Корию.