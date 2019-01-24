Эксперт: история с Джонсом некрасива, особенно на фоне травли наших спортсменов

Бывший глава антидопинговой службы Олимпийского комитета России Николай Дурманов поделился мыслями о ситуации с чемпионом UFC Джоном Джонсом и найденными следами туринабола в его допинг-тестах перед поединком с Александром Густафссоном.



«История с Джонсом, конечно, наделала шума в Америке. Оно и понятно – история возмутительная. Я уже молчу про поведение USADA и Трэвиса Трайгарта по отношению к нашим спортсменам, когда он чуть что требует их крови. А тут он защищает этого парня. Но дело в том, что в ММА несколько человек за аналогичные анализы улетели на два года дисквалификации.



Например, тот же Фрэнк Мир. И что же они нам про это говорят. Есть такой длинный метаболит, который называется М3. Он остаётся от туринабола не 30-40 дней, как все думали, а дольше. Сам Джонс утверждает, что он держится семь лет… Кто ему такое сказал? Это что-то невероятное. И Джон оправдывается тем, что в случае нового приёма допинга были бы и другие метаболиты, а в крови есть только МЗ. И вот они работают с версией, что в организме Джонса, где-то в жировой ткани, образовалось депо этого самого метаболита, который будет выходить до семи лет – о которых говорит сам Джон.



Но есть и другие версии. Например, за океаном говорят, что у них очень популярен (в частности в ММА) препарат под названием «Миболерон». Другое его название – «Чек-Дропс». Вообще, это лекарство, которым у собак отбивают течку. В ММА он страшно популярен, его употребляют за полчаса до боя. Он не так действует на мышцы, как на мозги. Своего рода «Озверин»: люди становятся неконтролируемо агрессивными. Чрезвычайно токсичная штука – буквально несколько миллиграммов могут за две недели уничтожить печень. Но в ММА его активно применяют. Как выразился источник из Америки – «тоннами». И вот многие говорят, что Джонса просто обманули – подсунули ему «Туринабол» под видом «Миболерона». Так и объясняется постоянное наличие метаболита М3 в крови: атлет думает, что это «Чек-Дропс», и применяет его перед боями в маленьком количестве. Источники в США говорят, что это обычная история.



Есть и ещё одна популярная версия: вероятно, «Миболерон» оставляет тот же самый метаболит, и USADA прекрасно это понимает. А версии с «Туринаболом» — они держатся, чтобы соблюдать легенду с тем самым «пульсирующим» препаратом, который чуть ли не до конца дней будет болтаться в бесценном организме Джона Джонса. А если это «Миболерон», то нужно поднимать всю историю UFC, где этот препарат «любят». Это для USADA может обернуться большими тратами, в таких случаях инквизиторский пыл Трэвиса Тайгарта, как правило, куда-то уходит. К тому же связываться с UFC они, понятное дело, не хотят. В общем, версий много, а выглядит это всё крайне некрасиво, особенно на фоне безобразной травли наших спортсменов», — сказал Дурманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.