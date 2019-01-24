Промоутер Усика — о возвращении Владимира Кличко: дыма без огня не бывает

Известный украинский промоутер Александр Красюк, ведущий карьеру абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александра Усика, прокомментировал слухи о возможном возвращении в ринг экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Владимира Кличко.

«Лично от Владимира я не слышал слов о том, что он возвращается. Но я согласен с тем, что дыма без огня не бывает. Много кто, в том числе и журналистская братия, разрабатывает эту версию. Анализируя в целом, мне кажется, всё это близко к правде. Старший брат Владимира вернулся спустя 4 года, и вернулся классно. Владимир может себе позволить вернуться, он в великолепной форме, со светлым умом и постоянно тренируется. Для него возвращение не составит труда. Но Владимиру нет смысла драться с Диллианом Уайтом. Это должны быть мощные поединки.

Два поединка мы знаем точно. Есть Джошуа. А первостепенный поединок — с Фьюри. Тайсон вернулся, и сейчас такой бой может быть актуальным", — сказал Красюк в интервью, размещённом на YouTube-канале Video Boxing.