Ф. Емельяненко за бой с Бейдером гарантированно получит $ 300 тыс.

26 января в Инглвуде (штат Калифорния, США) состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 214. Главным его событием станет финальный бой Гран-при Bellator в тяжёлом весе, в котором встретятся Фёдор Емельяненко и Райан Бейдер.

В преддверии поединка стали известны предварительные гонорары, которые получат участники боя. Так, Фёдор Емельяненко за бой с Бейдером гарантированно заработает $ 300 тыс. Его соперник получит $ 150 тыс. сообщает MMAJunkie.

При этом в эти суммы не входят доходы от продажи билетов, трансляций и спонсорских соглашений.

Напоминаем, что «Чемпионат» будет вести прямую трансляцию финального поединка Гран-при Bellator в тяжёлом весе между Фёдором Емельяненко и Райаном Бейдером.