Олейник — о поражении Фёдора: нельзя всю карьеру делать одно и то же

Боец UFC российский тяжеловес Алексей Олейник прокомментировал поражение Фёдора Емельяненко от Райана Бейдера в финале Гран-при Bellator. По мнению Олейника, причиной поражения мог стать не совсем верный подход к тренировочному процессу.

«Не стал бы делать из этого большой трагедии. Случилось то, что случилось. Это спорт. Выскажу личное мнение. Фёдору, на мой взгляд, стоит изменить подход к тренировкам. Нельзя, выступая на таком уровне, готовиться с одними и теми же двумя людьми на протяжении последних 10 лет. И вообще нельзя всю карьеру «выезжать» на одном и том же, даже если получается до поры очень хорошо: рано или поздно тебя раскусят, подберут ключ.

Фёдор занял второе место в престижном турнире, стал вторым из восьми лучших в Bellator. Он сделал очень многое для спорта в России и для популяризации ММА в мире. Только за это он достоин уважения.

Стоит ли ему заканчивать? Я бы посоветовал не спешить с любым решением. Лучше подумать, понять своё физическое и психологическое состояние, прежде чем решать, что делать дальше. А поменяться при желании можно в любом возрасте. Люди в 44 становились чемпионами UFC. Все мы помним примеры Рэнди Кутюра и Дэна Хендерсона», — сказал Олейник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.