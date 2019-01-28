Минаков: чтобы пойти мстить за Емельяненко, нужно сначала пройти Конго

Экс-чемпион Bellator в тяжёлом весе Виталий Минаков прокомментировал поражение Фёдора Емельяненко Райану Бейдеру.

26 января Бейдер победил Емельяненко техническим нокаутом в первом раунде и стал новым чемпионом Bellator тяжёлого дивизиона.

«Удар коварный. Райан кидал как бы джеб, но… Вот Алексей Олейник примерно таким же ударом обладает. Вроде бы бьёт прямой, а сам выворачивает [предплечье]. Он вроде бы не сильный был, но Фёдор, скорее всего, его не увидел. Он мог увидеть прямой удар, а получить вот такой, на первый взгляд, несильный удар, но в таком весе», — сказал Минаков.

Виталий не намерен мстить Бейдеру за своего соотечественника. Вместо этого он сконцентрирован на поединке с Чиком Конго, победитель которого получит шанс отобрать у Райана пояс.

«Надо пройти сперва Чика Конго, а потом уже задумываться о Райане Бейдере. Нужно сосредоточиться на предстоящем поединке. Осталось три недели, а тренировок — две недели. Чтобы пойти куда-то мстить, нужно сначала пройти своего соперника. Но если так угодно зрителю, индустрии, рынку и так выгодно для раскрутки поединка, то пусть будет так», — цитирует Минакова Allboxing.