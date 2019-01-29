Ортис намерен провести поединки с Сонненом и Бейдером

Бывший чемпион UFC Тито Ортис намерен провести поединок с обладателем титулов Bellator в тяжёлом и полутяжёлом весах Райаном Бейдером. Перед этим он намерен встретиться с Чейлом Сонненом.

«Проведу разогревочный бой с Чейлом Сонненом, а затем заберу титул чемпиона у Райана Бейдера #2019», — написал Ортиз в «Твиттере».

Бейдеру тоже интересен бой с Ортисом. В июле 2011 года на турнире UFC 132 Тито победил Райана удушающим в первом раунде.

«Черт возьми, да. После того как я выиграл пояс, я не давал Тито покоя. Я был с ним в одном баре, и я сказал: «Эй, ты возвращаешься?» Он ответил: «Я всё, чувак. Я завязал». Так что да, это было бы весело. Он должен вернуться и проявить себя. Я не зацикливаюсь на этом бое, но хочу реваншироваться за все свои поражения. Это был бы интересный поединок», — цитирует Бейдера MMA Junkie.