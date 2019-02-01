Третья группа претендентов на звание лучшего боксёра XXI века

«Чемпионат» продолжает проводить опрос, который поможет определить лучшего боксёра XXI века по версии подписчиков сайта в социальных сетях. Голосование проводится в официальной группе «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте».

Своеобразный баттл подразумевает групповой турнир (4 группы), из которого в стадию плей-офф (с 1/4 финала) попадут по два лучших боксёра из каждой группы. Ранее была опубликована информация о двух других группах. Сегодня, 1 февраля, представлен состав очередного секстета. В него вошли бывший абсолютный чемпион мира и экс-чемпион в пяти весовых категориях Рой Джонс-младший, бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях Хуан Мануэль Маркес.

Из действующих боксёров в списке значатся чемпион в четырёх весовых категориях Майки Гарсия, один из лучших боксёров по версии P4P в последние годы Геннадий Головкин, чемпион мира в трёх весовых категориях Сауль Альварес и экс-чемпион мира Сергей Ковалёв.

Принять участие в опросе можно на официальной странице «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте».