Э. Альварес: Ковалёв слишком много оправдывается

Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Элейдер Альварес прокомментировал слова Сергея Ковалёва, который объяснил поражение в первом бою с колумбийцем перетренированностью и назвал ту неудачу случайностью.

«Ковалёв слишком много оправдывается. Когда проигрываешь, всегда найдётся много оправданий. Но на самом деле тогда у меня был отличный план на бой. Если Ковалёв считает, что та неудача была несчастным случаем, то пусть готовится ещё к одному такому случаю», — приводит слова Альвареса Boxingtalk.

Повторный поединок Элейдера Альвареса и Сергея Ковалёва пройдёт в ночь с 2 на 3 февраля мск в штате Техас. Первая встреча соперников завершилась досрочной победой Альвареса.