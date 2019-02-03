Ковалёв победил Альвареса и снова стал чемпионом мира

Во Фриско (штат Техас, США) завершился вечер профессионального бокса, главным событием которого стал титульный поединок в полутяжёлом весе Элейдера Альвареса и Сергея Ковалёва. На кону боя стоял чемпионский пояс по версии WBO.

Встреча прошла все отведённые регламентом 12 раундов. Россиянин работал первым номером на протяжении всего боя, Ковалёв был разнообразен, атаковал под разными углами и отрабатывал лёгкими сериями. Альварес же больше рассчитывал на защиту и силовые контратакующие удары, но для победы делал явно мало.

По итогам 12 раундов все судьи отдали победу Ковалёву — дважды 116:112 и 120:108. Таким образом, Сергей Ковалёв взял у Элейдера Альвареса реванш за поражение в 2018 году и снова стал чемпионом мира.