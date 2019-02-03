Вл. Кличко репостнул твит Формана об идеальной форме в 45 лет

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Владимир Кличко сделал репост сообщения легендарного Джорджа Формана, вызвав новую волну обсуждений о своём возвращении на ринг.



«В 1994 году мне было 45 лет, и тогда я был в своём лучшем состоянии в карьере. Я мог драться и думать, наслаждался своими тренировками», – написал Форман, сообщение которого репостнул Кличко. Под этим сообщением в «Твиттере» началось обсуждение вероятности возвращения Кличко.



Ранее появилась информация, что Владимир, которому сейчас 42 года, уже в апреле может провести поединок с британцем Диллианом Уайтом. Однако в интервью Sports Illustrated украинец назвал эти слухи «фейковой новостью». Сам Уайт заявил, что если Владимир вернётся в бокс и решится провести с ним бой, то он нокаутирует его.