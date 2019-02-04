Дос Сантос: моя цель — встреча с Кормье до того, как он завершит карьеру в ММА

Боец UFC Джуниор дос Сантос подчеркнул, что он надеется провести титульный бой в тяжёлом весе с Даниэлем Кормье до того, как американец завершит свою карьеру в смешанных единоборствах.



«Думаю, что я буду следующим претендентом на бой за титул с Даниэлем Кормье, если смогу победить Деррика Льюиса. Главное — победить красиво. Мне хватает опыта, но сейчас для меня важна победная серия, чтобы претендовать на титульный бой. Сейчас моя цель — встреча с Кормье до того, как он завершит карьеру в ММА.



С Кормье будет непросто, он великий боец и он может навязать свою игру в борьбе. Он хорош в стойке. Те, кто боится его борьбы могут нарваться на его удар, как это было со Стипе Миочичем. Для меня бой с Кормье был бы отличным вызовом», — приводит слова Джуниора дос Сантоса MMAFighting.