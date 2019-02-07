Джейкобс: победа на Альваресом приведёт меня в Зал славы

Чемпион мира по версии IBF в среднем весе Дэниел Джейкобс высказался о поединке с обладателем титулов WBC и WBA Саулем Альваресом, который пройдёт 4 мая в Лас-Вегасе (США).

«Я очень рад, что этот бой пройдёт в Лас-Вегасе. Я дебютировал там в 2007 году, но не боксировал там почти девять лет. Cамый большой бой в моей карьере — это прекрасный повод вернуться под софиты T-Mobile Arena и выступить перед множеством людей.

Альварес — чемпион, он дрался с лучшими, поэтому для меня большая честь встретиться с ним, и, конечно, это прекрасный бой для фанатов. Но кон поставлено моё наследие. Однажды я хочу стать членом Залом славы, и победа в этом бою приведёт меня туда", — цитирует Джейкобса BoxingScene.