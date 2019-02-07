Джонс — об Адесанье: у нас схожий типаж телосложения, и мы оба чёрные

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс ответил на заявления, что стиль боя средневеса Исраэля Адесаньи похож на его стиль.

«У нас схожий типаж телосложения, и мы оба чёрные. И на этом всё. Я не думаю, что у нас похожая манера ведения боя. Я много борюсь, применяю граун-энд-паунд и сабмишены. Я работаю из обеих стоек. Мне кажется, наши стили сильно отличаются. Но я его очень уважаю. Я думаю, что он будет силой, с которой придётся считаться. Он отлично подходит для MMA: хорошо разговаривает и заканчивает бои досрочно. Он очень яркий парень», — приводит слова Джонса MMA Mania.

Следующий поединок Адесаньи состоится 10 февраля на турнире UFC 234 с бывшим чемпионом UFC Андерсоном Силвой.