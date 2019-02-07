Бивол — о боях с Ковалёвым и Альваресом: я готов к большим боям

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBA Дмитрий Бивол ответил на вопрос о потенциальном бое с обладателем титула WBO Сергеем Ковалёвым.

«Я говорил не только о желании встретиться с Ковалёвым, но и о готовности к большим боям за другие титулы, причём не только в своём весе. Поэтому я вижу в себе потенциал выиграть эти бои. Пока я не анализировал, как буду это делать и какие свои плюсы использую. Но я знаю, что если хорошо подойти, то я могу быть победителем в бою с любым бойцом нашего полутяжёлого веса. Нужен хороший лагерь, хорошая моральная подготовка и учёт всех нюансов, которые кто-то ошибочно посчитает мелочами. В большом боксе мелочей нет», — сказал Бивол.

По словам Дмитрия, он готов спуститься во второй средний вес ради встречи с Саулем Альваресом.

«Да, я говорил, что смогу спуститься ради любого титула в этой весовой категории. Конечно, с этим будут связаны небольшие трудности, но они не критичны. Когда я переходил в профессионалы, полутяжёлый вес был очень сильный, поэтому выбрал его. Но он и сейчас остаётся той категорией, где можно сделать себе имя. Во-вторых, я привык тратить все силы в ринге, а не за его пределами, борясь с весом. Сейчас я делаю вес совсем ненапряжно, не придерживаясь каких-то супердиет. Просто правильно питаюсь, и мой вес сам подходит к нужным килограммам к моменту моего боя», — цитирует Бивола News.