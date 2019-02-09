Пётр Ян: не дам Додсону почувствовать себя звездой. Звёзды — на небе

Российский боец легчайшего веса UFC Пётр Ян ответил на вопрос, доволен ли он тем, что его соперником будет Джон Додсон, а не Джон Линекер, с которым он хотел подраться.

«Я доволен. Додсон — восьмой номер рейтинга. Это сложный соперник с большим опытом и именем в спорте. С таким я смогу показать свой уровень. Его особенность — он может кинуться на тебя в любой момент. Перед каждым боем ты пытаешься составить план, глядя на стиль соперника. Но с Додсоном не получится.



Нужно выйти с самого начала собранным и сфокусированным и отработать так всю дистанцию. Я люблю диктовать сопернику свой бой, заставляю делать то, что нужно мне. Это мой стиль. Таким ребятам, как Додсон, нельзя позволять чувствовать себя топовыми бойцами, звёздами. Не нужно. Звёзды — на небе, точно вам говорю», — сказал Ян в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.