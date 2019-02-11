Диас: к чёрту это всё, я не хочу больше никому делать больно

Американский боец смешанных единоборств Ник Диас заявил о нежелании возвращаться в октагон. Напомним, что ранее UFC объявила о возвращении Диаса в поединке с Хорхе Масвидалем, но Ник опроверг эту информацию.



«К чёрту это всё, я не хочу больше никому делать больно, я просто хочу веселиться!» — приводит слова Ника Диаса MMAJunkie.



Стоит отметить, что Ник Диас провёл последний поединок в январе 2015 года, когда по очкам уступил Андерсону Силве. Позже результат боя был аннулирован из-за обнаружения в крови бразильца стероидов, а в анализах самого Диаса следов марихуаны.



Спортивная комиссия Невады наказала Диаса рекордным для UFC пятилетним отстранением, однако в результате апелляции сократила дисквалификацию до 18 месяцев.